تغريدات ترامب ضد الصين تهوي بأسواق الأسهم وأسعار النفط

تراجعت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الاثنين، بأكثر من 1.8 بالمائة، إضافة إلى مدفوعة بتهديدات "جمركية" أطلقها الرئيس الأمريكي ضد الصين.



كما خسرت الأسهم الصينية أكثر من 6% بعد أن كانت قد أغلقت على ارتفاع قبيل عطلة رسمية، مدفوعة بتوقعات متفائلة بتخفيف الضغوط على الاقتصاد الصيني، كما تراجع اليوان، فيما هبطت أسواق وول ستريت 1.6% صباح اليوم، أما أسعار النفط فهوت تحت 70 دولاراً.

وكتب ترامب على تويتر، مساء الأحد، أنه سيزيد هذا الأسبوع التعريفات الجمركية على سلع صينية من 10 إلى 25 بالمائة.

وذكر أن مفاوضات بلاده التجارية مع الصين، "تتقدم لكن ببطء شديد، أنهم يحاولون إعادة التفاوض.. كلا".

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 1.82 بالمائة أو 1.29 دولارا إلى 69.54 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 2.02 بالمائة أو 1.25 دولارا، إلى 60.69 دولارا للبرميل.

ومن شأن زيادة تعريفات جمركية أمريكية على سلع صينية، أن يزيد من تحديات الإنتاج والتسويق للبضائع الصينية المستهدفة في الزيادات المرتقبة.