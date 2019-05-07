الولايات المتحدة والصين تستأنفان مفاوضات التجارة الخميس

قال روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأمريكي، إن مفاوضات بلاده التجارية مع الصين ستستأنف، بعد غد الخميس، في واشنطن.

في وقت سابق الاثنين، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن وفدا تجاريا يستعد لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، تستضيفها الأخيرة.

وأضاف "لايتهايزر" في تصريحات نقلتها وكالة أسوشييتد برس، أن التعريفات الجمركية على سلع صينية، التي هدد بفرضها الرئيس دونالد ترامب، الأحد، ستدخل حيز التنفيذ، الجمعة المقبل.

واتهم بكين بـ "التراجع عن التزاماتها السابقة"، بعد 10 جولات من المفاوضات، بشأن المساعي الصينية للحلول محل الهيمنة التكنولوجية الأمريكية.

وكتب ترامب على تويتر، مساء الأحد، أنه سيزيد هذا الأسبوع التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 إلى 25 بالمئة.

وذكر أن مفاوضات بلاده التجارية مع الصين، "تتقدم لكن ببطء شديد، بينما يحاولون إعادة التفاوض.. كلا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الحكومة الصينية أن نائب رئيس الوزراء ليو هي، الملقب بقيصر الاقتصاد، سيتوجه هذا الأسبوع إلى واشنطن لحضور المفاوضات التجارية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان، أن "ليو" كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الصيني، سيزور واشنطن الخميس والجمعة، لحضور الجولة الـ11 من المفاوضات بشأن الأزمة التجارية بين البلدين.

وأوضح البيان أن ليو سيلتقي نظراءه الأمريكيين، الممثل التجاري روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوشين.

وقالت وكالة أسوشييتد برس إن التأكيد على الزيارة من الجانب الصيني جاء بعد مخاوف من إمكانية إلغائها بسبب تهديدات ترامب الجمركية.

وأضافت أن هذا يدل على رغبة حكومة بكين في إنهاء الأزمة التي ألحقت أضرارًا كبيرة بالمصدرين الصينيين.

ومنذ يونيو/ حزيران 2018، تبادل البلدان فرض الرسوم على سلع بمليارات الدولارات؛ مما ألقى بتأثيرات سلبية على أسواق العالم، وعطل سلاسة إمدادات المصانع وقلص صادرات المزارع الأمريكية، قبل التوصل إلى هدنة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.