تباطؤ متوقع في اقتصاد أوروبا بفعل التوترات التجارية يُجبر المفوضية على تخفيض توقعات النمو

خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو في عامي 2019-2020، بسبب تباطؤ متوقع في اقتصاد أوروبا بفعل التوترات التجارية العالمية.

وأوضح تقرير صادر عن المفوضية، الثلاثاء، أن توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تراجع من 1.3 إلى 1.2 في المئة خلال العام الجاري، في حين تراجعت توقعات النمو لعام 2020، من 1.6 إلى 1.5 في المائة.

وتم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي في ألمانيا من 1.1 إلى 0.5 في المئة للعام الحالي، ومن 1.7 إلى 1.5 في عام 2020.

كما تم تخفيض توقعات النمو في إيطاليا من 0.2 % إلى 0.1 % لعام 2019 ومن 0.8 إلى 0.7 لعام 2020.

وأشار التقرير إلى توقعات زيادة النمو في فرنسا وبريطانيا بنسبة 1.3 في المائة، و2.1 في المائة بالنسبة إلى إسبانيا، و1.6 في المائة لهولندا، و2.2 في المائة في اليونان.