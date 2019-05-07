مذكرة تفاهم تركية أذربيجانية روسية لتعزيز التعاون التجاري

شهدت العاصمة التركية أنقرة، مساء الاثنين، توقيع كل من تركيا وأذربيجان وروسيا على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري عبر سكة الحديد الرابطة بين "باكو" و"تبليسي" و"قارص".

ووقع على مذكرة التفاهم من الجانب التركي المدير العام للسكك الحديدية علي إحسان أيغون، فيما وقع على المذكرة من الجانب الأذربيجاني المدير العام لخطوط السكك الحديدية الأذربيجانية جاود قربانوف، والمدير العام للسكك الحديدية الروسية وليغ بلوزروف.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، قال وزير النقل والبنى التحتية التركي محمد جاهد تورهان، إن هذه المذكرة من شأنها زيادة من حجم التبادل التجاري وعمليات الشحن بين تركيا وأذربيجان وروسيا باستخدام سكة الحديد الرابطة بين "باكو" في أذربيجان و"تبليسي" في جورجيا و"قارص" التركية.

وأضاف أن سكة الحديد الرابطة بين "باكو" و"تبليسي" و"قارص"، ستمكن الشركات والمؤسسات التركية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من إيصال منتجاتها إلى روسيا ودول آسيا الوسطى بشكل أسرع وأكثر أمانًا وكلفة أقل.

وشدد تورهان على أن سكة الحديد الرابطة بين "باكو" و"تبليسي" و"قارص"، تستحوذ على أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لبلدان المنطقة، وتربط دول الصين وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان بأذربيجان وجورجيا، وكذلك مع الدول المجاورة والصديقة مثل روسيا.

يشار إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون التجاري عبر سكة الحديد "باكو – تبليسي – قارص"، جرى تنظيمه بالعاصمة التركية أنقرة، بمشاركة وزراء النقل والبنى التحتية محمد جاهد تورهان، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والمدير العام للسكك الحديدية علي إحسان أيغون عن الجانب التركي، ووزير النقل والاتصالات والتقنيات في جمهورية أذربيجان رامين قولوزاده، والمدير العام لخطوط السكك الحديدية الأذربيجانية جاود قربانوف، والمدير العام للسكك الحديدية الروسية وليغ بلوزروف، ووفدين من أذربيجان وروسيا.