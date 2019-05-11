مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي يشارف على الانتهاء

قالت أصلى أسن، المتحدثة باسم مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي، إن المشروع في مرحلته الأخيرة، وإنه سيدخل الخدمة نهاية العام الحالي، وفق الجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين، السبت، حول المشروع الذي سينقل الغاز من روسيا إلى كل من تركيا وأوروبا.

ولفتت "أسن" إلى إنجاز أكثر من 70 بالمئة من أعمال بناء محطة استقبال الغاز في بلدة "قيكوي" الساحلية، بولاية قرقلار إيلي شمال غربي تركيا، وهي المرحلة الأخيرة من المشروع.

كما أشارت إلى استكمال كافة الأعمال المتعلقة بالجزء المار من البحر، من خط أنابيب السيل التركي، وربط كافة أجزاء الخط ببعضها.

وأكدت بدء الاختبارات بشأن سلامة وأمن خط الأنابيب، وأعربت عن ثقتها التامة بدخوله الخدمة مع حلول نهاية 2019، كما هو مخطط له.

و"السيل التركي" مشروع لمد أنبوبين بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود، بحيث يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.