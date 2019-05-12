وزير المالية التركي يتوقع تراجعاً حاداً للتضخم في الشهور القادمة

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، أن معدل التضخم في بلاده سيشهد تراجعا حادا في الشهور القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة "سي إن إن تورك"، الأحد، للتعليق على التطورات الاقتصادية في تركيا.

وأشار "ألبيرق"، إلى بدء الحكومة التركية اتخاذ خطوات لضمان الاستقرار بالسوق، في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد.

وبيّن أن أسعار الفائدة تراجعت في الفترة الأخيرة، إلى مستوى 20 في المئة، وأنها ستتراجع أكثر.. "سنشهد في الأشهر القادمة، تراجعا حادا في التضخم، وسيؤدي ذلك إلى مرحلة استقرار أقوى".

ولفت إلى أن الحكومة التركية اتخذت خطوات من أجل ضمان خفض تأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد لأدنى مستوى.

وحول التطورات في شرق المتوسط، شدد الوزير التركي على أهمية قيام بلاده بأعمال التنقيب في المنطقة، بإمكانياتها المحلية.

وأضاف: "بدأنا عملية الحفر في مياهنا الإقليمية بأنفسنا، من خلال تشكيل فريق من سفننا ومهندسينا وخبرائنا".

وقال الوزير التركي، إن سفينة "فاتح"، بدأت أعمال التنقيب في المنطقة، فيما تستعد سفينة "ياووز" للانطلاق أيضا.

وفي سياق آخر، تطرق ألبيرق، إلى اللقاء الذي أجراه في أبريل/نيسان الماضي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

وأشار إلى أن اللقاء كان إيجابيا جدا، وأن هناك إرادة من أجل اتخاذ خطوات إيجابية لحل المشاكل بين البلدين.

وقال إن موعد زيارة ترامب إلى تركيا لم يُحدد بعد، لكنه توقع أن تتم الزيارة في يوليو/ تموز المقبل.