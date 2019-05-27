مسؤول تركي: نسعى لافتتاح مركز إسطنبول للمال مطلع 2022

قال رئيس مكتب التمويل في الرئاسة التركية غوكسل آشان، إن بلاده تسعى لافتتاح مركز إسطنبول المالي مطلع 2022.

وأوضح "آشان" في تصريح للأناضول، أن الحكومة التركية تهدف لجعل مدينة إسطنبول، مجموعة مالية على المستوى العالمي.

واضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان يحلم في تأسيس مركز إسطنبول المالي، منذ أن كان يشغل منصب رئيس بلدية المدينة في تسعينيات القرن الماضي.

وتختص مراكز المال، بفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية المحتملة في السوق المتواجدة بها، وتقدم تسهيلات الحصول على تراخيص والبدء بضخ الاستثمارات والمعلومات بشأن القطاعات الاستثمارية، وتحمي الاستثمارات برزمة قوانين ناظمة.

ولفت المسؤول التركي، إلى أن إسطنبول تعد واحدة من المدن العالمية، التي تستحق أن تكون مركز المال في العالم.

وأشار إلى أن مكتب التمويل في الرئاسة التركية، تعمل بشكل دؤوب للتعريف بمركز إسطنبول المالي، في كافة أرجاء العالم.

وصرح بأن كبرى المؤسسات المالية والمصرفية في تركيا، ستكون داخل مركز إسطنبول المالي.

وتابع: "مركز إسطنبول المالي يحظى باهتمام كبير خاصة من منطقة الشرق الأوسط، حتى أنهم يرغبون في إنشاء المركز، لكننا نحن من سيشرف على عملية البناء، ومن ثم ندعوهم إليه".