وزيرة التجارة التركية تحذر من تطبيق نظام تجاري وقائي

حذرت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، من لجوء أصحاب القرارات السياسية، إلى اتباع الأنظمة الوقائية على المدى البعيد، لمواجهة مصاعب تجارية آنية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها بكجان خلال جلسة مشتركة لوزراء التجارة والاقتصاد الرقمي، للدول الأعضاء في مجموعة العشرين، في مدينة تسوكوبا اليابانية.

وأوضحت بكجان أن قطاع التجارة له دور محوري في نمو البلدان وازدهارها، مشيرة أن التدابير التي تحد من التجارة، تهدد النمو الشامل والمستدام.

وشددت على أهمية الحوار ذو الأطراف المتعددة، محذرة من التضحية بالمستقبل من أجل تحقيق مصالح قصيرة المدى.

وتابعت قائلة: "من أجل تحقيق التنمية المستدامة، لا بد من الاستثمار، وعلينا تحقيق مناخ استثماري عادل وحر، ويجب أن ندعم أيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة، كونها تشكل عصب التجارة الدولية".

وأكدت دعم تركيا المطلق لنظام تجاري متعدد الأطراف.