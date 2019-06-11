"ترامب" يتهم أوروبا بتعمد خفض اليورو

اتهم الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، منطقة اليورو بخفض قيمة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، دون أن يقدم دلائل.

وقال ترامب، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن "انخفاض قيمة اليورو والعملات الأخرى مقابل الدولار، يضع الولايات المتحدة في وضع غير مريح بصورة كبيرة".

ويدفع انخفاض قيمة العملة الأوروبية، إلى زيادة تنافسية صادرات البلدان التي تتبنى اليورو، كعملة رئيسة في تعاملاتها الداخلية والخارجية.

كما انتقد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، بسبب رفع أسعار الفائدة.

واعتاد ترامب مؤخرا، توجيه انتقادات إلى الفيدرالي الأمريكي، بعدما رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية أربع مرات خلال 2018، مقابل 3 مرات في 2017.

ومؤخرا، أبقى (الفيدرالي الأمريكي) سياسته النقدية دون تغيير، للمرة الثانية خلال 2019، محافظا على أسعار الفائدة ضمن نطاق 2.25 ـ 2.50 بالمئة.

وأضاف ترامب، "ليس لدى الناس أي فكرة عن الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها بلادنا من أجل النمو وأشياء أخرى كثيرة".

وسجل الاقتصاد الأمريكي معدل نمو 3.1 بالمئة في الربع الأول من 2019، مقابل 2.2 بالمئة في الربع السابق له.

وسجل الاقتصاد الأمريكي معدل نمو بـ 2.9 بالمئة في 2018 مقابل 2.2 بالمئة في 2017.

وأشار ترامب إلى أن الصين تخفض قيمة العملة وتدعم الشركات لتقليل تأثير الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة، موضحا أن فرض الرسوم "لم يؤثر بعد على المستهلكين".

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي قيمة الصادرات السنوية للصين البالغة بين 550 - 600 مليار دولار، تتجه للسوق الأمريكية.