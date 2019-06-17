تراجع البطالة في تركيا بنسبة 0.6 بالمئة خلال مارس الماضي

تراجع معدل البطالة في تركيا خلال مارس/ آذار 2019، بنسبة 0.6 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع فبراير/ شباط من العام نفسه.

جاء ذلك، في بيان صادر عن هيئة الإحصاء التركية، الاثنين، حول معدلات البطالة لشهر مارس/ آذار 2019.

وأوضحت الهيئة أن معدل البطالة في مارس الفائت، ارتفع بمعدل 4 نقاط على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، ليبلغ 14.1 بالمئة.

وأضافت الهيئة أن عدد العاطلين عن العمل زاد بمقدار مليون و334 ألف شخص عن 2018، ليسجل 4 ملايين و544 ألف شخص.

وقدرت الهيئة معدل البطالة غير الزراعية بنسبة 16.1 بالمئة، بزيادة قدرها 4.2 نقطة.

وارتفع معدل بطالة الشباب من الفئة العمرية 15-24 عاما بمقدار 7.5 نقاط إلى 25.2 بالمئة، في حين أنه بلغ 14.3 بالمئة للفئة العمرية 15-64.