هواوي تتوقع تراجع إيراداتها بنسبة 30 % خلال عامين والخروج أقوى من الأزمة

حذر عملاق الهواتف الذكية الصيني "هواوي"، الاثنين، من تراجع إيرادات الشركة بقيمة 30 مليار دولار خلال العامين المقبلين، مقارنة مع توقعات سابقة.

وتواجه "هواوي" ضغوطا وقيودا من جانب الولايات المتحدة وشركات تكنولوجيا أمريكية، منذ مطلع الشهر الجاري، ما يهدد بتراجع عمليات الإنتاج والشراء.

ونقلت وكالة "أسوشيتيدبرس" الأمريكية للأنباء، عن "رين شينغ فاي" مؤسس "هواوي تكنولوجيز"، قوله إن التراجع سيطرأ نتيجة التحديات الحالية التي تواجهها الشركة من الولايات المتحدة.

لكنه أكد أن شركته ستخرج أقوى من الأزمة الحالية، قائلاً: "لن نبطىء من عمليات البحث والتطوير خلال الفترتين الحالية والقادمة، بسبب التحديات الراهنة".

وفي 2018، تجاوزت مبيعات الشركة الصينية، 100 مليار دولار أمريكي.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات على شركات الاتصالات الصينية، ومنع الشركات الأمريكية من استخدام المعدات التي تصنعها الشركات الصينية.

وتنتظر الإدارة الأمريكية من حلفائها إبداء نفس الموقف حيال التعامل مع "هواوي"، التي تعتبرها "مسألة أمن قومي خطيرة".

تأسست هواوي، عام 1987 في مدينة شنجن على يد الضابط السابق في الجيش الصيني، رين تشنغ فاي، وتركز على توفير البنية التحتية للمعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، وتعد رائدة في هذا المجال على مستوى العالم.

وتستمر الشركة الصينية في السيطرة على نصيب شركة أبل الأمريكية في مبيعات الهواتف الذكية، وباتت في مقدمة السباق العالمي في شبكات الجيل الخامس والتي ستنقل قطاع الاتصالات إلى مستويات أعلى.