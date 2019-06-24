العسل التركي.. ارتفاع في الصادرات وتطلع لفتح أسواق جديدة

حققت الصادرات التركية من مادة العسل 10 ملايين و456 ألف و342 دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

ووفقا لبيانات اتحاد مصدري منطقة شرق البحر الأسود، تصدرت كل من ألمانيا والولايات المتحدة والسعودية قائمة الدول الأكثر استيرادا للعسل التركي خلال الفترة المذكورة من بين 41 دولة مستوردة للعسل.

وأشارت البيانات، أن إجمالي كمية العسل المصدرة خلال الفترة نفسها بلغت 2.455 طنا، محققة قيمة 10 ملايين و456 ألف و342 دولار.

وأضافت أن ألمانيا احتلت المرتبة الأولى كأكبر مستورد للعسل التركي، حيث بلغت قيمة العسل المصدر إليها مليونين و918 ألف و198 دولار، في حين احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية بقيمة بلغت مليونين و20ألف و583 دولار، ثم السعودية بقيمة مليون و597 ألف و189 دولار.

وأوضح صافت كاليونجو، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن بلاده حققت زيادة ملحوظة في تصدير العسل خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن العسل التركي بات منتجا يحمل علامة تجارية.

وأضاف أن بلاده صدرت خلال موسم العام الجاري عسل إلى دول لم تصدر إليها خلال الموسم الماضي كالصين، وليبيا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وماليزيا، واليونان، والصومال، وأفغانستان، والمغرب.

وأشار كاليونجو، أن العسل التركي أصبح يجذب المزيد من الاهتمام من الخارج بسبب الجودة العالية، مؤكدا أنه مع نهاية العام الحالي سيتم الوصول لأسواق أكثر من الوقت الحالي.