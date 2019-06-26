"فيتش": تصاعد حرب التجارة يقلص نمو اقتصاد العالم بـ 0.4 نقطة

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الأربعاء، إن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25 بالمائة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، سيخفض الإنتاج الاقتصادي العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية في 2020.

وفي 6 يونيو/ حزيران الجاري، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يستهدف واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار؛ برسوم جمركية جديدة إذا لزم الأمر.

وأضافت فيتش في بيان، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يتباطأ إلى 2.7 بالمائة في 2019 و2.4 بالمائة في العام المقبل، مقابل 2.8 بالمائة في توقعات سابقة للعامين الجاري والمقبل.

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي قيمة الصادرات السنوية للصين البالغة بين 550 - 600 مليار دولار، تتجه للسوق الأمريكية.

ورجحت فيتش أن يخفض ​​معدل النمو في الصين بمقدار 0.6 نقطة مئوية، والولايات المتحدة 0.4 نقطة مئوية في 2020.

وأكدت فيتش أن فرض التعريفة الجمركية على جميع الواردات من الصين التي تدرسها الإدارة الأمريكية "سيمثل تصعيدا كبيرا للتوترات التجارية".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إن بلاده والصين أصحبتا على وشك التوصل لاتفاق تجاري.

وأضاف "منوشين" في تصريحات لقناة (CNBC)، أن الجانبين قطعا 90 بالمئة من الطريق للتوصل لاتفاق تجاري، معبرا عن اعتقاده بإكمال المسار.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب نظيره الصيني شي، السبت المقبل، على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا باليابان.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2019 إلى 3.3 بالمائة، مقابل 3.5 بالمائة، بسبب استمرار التوترات التجارية العالمية.