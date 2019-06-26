واشنطن وبكين تقتربان من التوصل لاتفاق تجاري شامل

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، الأربعاء، إن بلاده والصين أصبحتا على وشك التوصل لاتفاق تجاري.

وأضاف "منوشين" في تصريحات لقناة (CNBC)، أن الجانبين قطعا 90 بالمئة من الطريق للتوصل لاتفاق تجاري، معبرا عن اعتقاده بإكمال المسار.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب نظيره الصيني شي، السبت المقبل، على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا باليابان.

وأعرب المسؤول الأمريكي، عن ثقته أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ، يمكنهما إحراز تقدم في المحادثات التجارية المتوقفة في اجتماع مجموعة العشرين باليابان.

وقال: الرسالة التي نريد أن نسمعها هي أنهم يريدون العودة إلى الطاولة والاستمرار، لأنني أعتقد أن هناك نتيجة جيدة لاقتصادهم وللاقتصاد الأمريكي.

وتترقب الأسواق العالمية نتيجة اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي والصيني، بعدما عصفت بها التوترات التجارية التي دامت 18 شهرا.

وزاد منوشين: "آمل أن نتمكن من المضي قدما بخطة.. يتمتع الرئيسان بعلاقة عمل وثيقة للغاية.. عقدنا اجتماعا مثمرا في آخر قمة لمجموعة العشرين بالأرجنتين".

وأعرب عن أمله في التوصل لاتفاق تجاري مع الصين، بحلول نهاية العام الجاري. موضحا "يجب بذل جهود مناسبة".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2019 إلى 3.3 بالمائة، مقابل 3.5 بالمائة، بسبب استمرار التوترات التجارية العالمية.