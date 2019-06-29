ترامب يعلن: لا رسوم جمركية جديدة على الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن بلاده لن تفرض رسوما جمركية جديدة على الصين "في الوقت الحالي".

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين: "لن تفرض واشنطن رسوما جديدة أو ترفع الرسوم الموجودة بالفعل، في الوقت الراهن على الأقل".

وتابع: "سنواصل المفاوضات مع الجانب الصيني"، حسبما نقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وكان ترامب أشاد باجتماعه مع الرئيس الصيني قائلا: "الاجتماع مع الرئيس الصيني كان ممتازا ومضت المحادثات بشكل جيد كما كان متوقعا".

وقال إن علاقات بلاده مع الصين "عادت إلى مسارها الصحيح".

بدوره، قال شي خلال اجتماعه مع ترامب إن "الصين والولايات المتحدة تستفيدان من التعاون وتخسران بسبب المواجهة".

وأضاف: "التعاون والحوار أفضل من الخلاف والمواجهة".

وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترت مؤخرا على خلفية تبادل فرض رسوم جمركية على واردات من الجانبين في ما بات يعرف بـ "حرب تجارية" بين الجانبين.

وفرضت الولايات المتحدة، على مراحل، رسومًا على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويًا، وردت الصين باتخاذ إجراءات مماثلة وفرضت رسوما على واردات أمريكية.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات صينية بقيمة 325 مليار دولار، في حال لم يتم التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين.