معدل التضخم في تركيا يصل إلى أدنى مستوى له خلال 11 شهرًا في يونيو المنصرم

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي (TurkStat) الصادرة اليوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في تركيا وصل إلى أدنى مستوى له خلال 11 شهرًا في يونيو المنصرم.

ووصلت أسعار المستهلك إلى نسبة 15.72٪ في يونيو على أساس سنوي، بانخفاض 2.99 نقطة مئوية من 18.71 ٪ في الشهر السابق.

فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 5.01 ٪ مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق، ليصل إلى 19.88 ٪ على أساس المتوسطات المتحركة لمدة 12 شهرا.

وانخفض التضخم للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2018.

وتهدف الحكومة التركية وفقا لخطتها الاقتصادية الجديدة الوصول إلى معدل تضخم عام بنسبة 15.9٪ في العام الحالي.