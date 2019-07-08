كبرى الشركات التركية تشارك في معرض "إنوبروم 2019" في روسيا

شهدت مدينة يكاترينبورغ الروسية اليوم فعاليات منتدى الصناعة التركي الروسي بمشاركة وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف.

ويأتي المنتدى على هامش معرض "إنوبروم 2019" الذي تنظمه هيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (دييك)، ويشارك فيه رئيس جمهورية تتارستان ذات الحكم الذاتي رستم مينيهانوف، ونائبة وزير التجارة التركي كونجا يلماز باتور، ورئيس مجلس الأعمال التركي الروسي تونجاي أوزيل هان.

وفي الكلمة التي ألقاها ورانك في المنتدى أكد على أنّ تركيا تسعى لتسريع هيكلة الإنتاج في تركيا وزيادة قوة الصناعة، ورفع مستوى التنافسية.

وأشار إلى أنّ لبلاده 4 استراتيجيات تسعى لتحقيقها في إعادة هيكلة الإنتاج متمثلة في صناعة منتجات ذات القيمة المضافة (عالية التقنية)، وزيادة الكثافة الإنتاجية، والتحول الرقمي والتنمية الإقليمية.

وقال ورانك: "بالنظر للأرقام المسجلة في تركيا من منظور سنوي، حققنا زيادة في صادرات الفولاذ بنسبة 35 بالمئة، والآلات بنسبة 22 بالمئة، والدفاع والطيران بنسبة 12.8 بالمئة والسيارات بنسبة 12.4 بالمئة.

في المقابل أكد مانتوروف على أنّ بلاده أعدت حزمة من التسهيلات للمستثمرين الأتراك من أجل جذبهم إلى روسيا، وتأسيسهم استثمارات طويلة الأجل.

وأشار إلى أنّ حجم التجارة بين تركيا وروسيا حققت زيادة مستقرة في الآونة الأخيرة، مشيدا بالمشاريع التي حققها رجال الأعمال الأتراك في روسيا.

وبدورها أشادت باتور بزيادة حجم التجارة بين موسكو وأنقرة في الأعوام القلية الماضية، مبينة أنّ الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري سجلت زيادة بنسبة 5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت باتور: "حجم التجارة بين البلدين وصل إلى 25.7 مليار دولار، إلا أننا مع الأسف لم نصل بعد إلى حجم التجارة الذي حققناه عام 2013، بوصوله إلى 32 مليار دولار.

ولفتت إلى أنّ رئيسا البلدين وضعا هدفا لحجم التجارة يصل لـ 100 مليار دولار.