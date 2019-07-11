بكين "واثقة" بإمكان التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن

عبّرت الصين الخميس عن "ثقتها" بأنّ الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يمكن وضع حد لها من خلال "حوار متكافئ"، وذلك في خضم استئناف المحادثات الثنائية عقب لقاء الرئيسين دونالد ترامب وشي جينبينغ.

وتتبادل بكين وواشنطن منذ العام الماضي فرض الرسوم الجمركية العقابية التي أصبحت تطاول ما يصل إلى 360 مليار دولار من مجموع التبادل التجاري السنوي، وتؤثر بشدّة على الشركات بين جانبي المحيط الهادئ.

وكان الرئيسان الصيني والأميركي اتفقا على هامش قمة اوساكا في اليابان في 29 حزيران/يونيو على معاودة المفاوضات التجارية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ خلال مؤتمر صحافي دوري الخميس، أنه "يجب أخذ مصادر القلق الرئيسية للصين في الاعتبار وبطريقة ملائمة".

وتابع "أنا على ثقة بأنّه إذا تمكن الطرفان، نتيجة حوار يقام على أساس متكافئ، من إيلاء الاعتبار لقلق الآخر المشروع، فسيكون بمقدورهما يقيناً إيجاد حل للمسألة".

والتقى المفاوضون الأميركيون والصينيون الرئيسيون الثلاثاء في مسعى لاستئناف المفاوضات الرفيعة المستوى بعدما راوحت مكانها منذ أيار/مايو.

وتبنت وسائل الإعلام الصينية عقب تعثر المفاوضات منحى دفاعياً من خلال نشر مقالات تحريضية ضدّ الرسوم الجمركية الأميركية.

وطرحت بكين ثلاثة شروط قبل توقيع اتفاق محتمل: إلغاء واشنطن للرسوم الجمركية العقابية، خفض مطالب دونالد ترامب إلى مستوى معقول بخصوص الشراء الصيني للمنتجات الأميركية، وأن يكون صوغ نص الاتفاق النهائي أكثر توازناً.

ودعت الصين الخميس أيضاً إلى رفع العقوبات المفروضة على العملاق الصيني للاتصالات هواوي بشكل فوري، وذلك بعدما وضعته الولايات المتحدة في أيار/مايو على لائحتها السوداء بمبرر حماية الأمن القومي.

وقال غاو فينغ "نلاحظ أنّ هواوي وكيانات صينية أخرى لا تزال على اللائحة الأميركية لمراقبة الصادرات".

وتابع "نحثّ الولايات المتحدة على الوفاء فعلاً بالوعود وعلى التوقف فوراً عن استخدام سلطة الدولة لمعاقبة الشركات الصينية".

وكان دونالد ترامب أعلن في نهاية أيار/مايو إمكان إدراج هواوي في اتفاق تجاري. كما لمح في أوساكا بصيغة ملتبسة إلى احتمال تخفيف القيود المفروضة على العملاق الصيني للاتصالات.