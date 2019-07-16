تركيا.. انخفاض معدل البطالة إلى 13% في شهر أبريل

انخفض معدل البطالة في تركيا إلى 13% خلال شهر أبريل/ نيسان مقارنة بـ 14.1% خلال مارس/ آذار الماضي، وفق ما أعلن معهد الإحصاء التركي (TurkStat) يوم الثلاثاء.

وقال معهد تركستات إن عدد العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا فما فوق ارتفع بمقدار 1.12 مليون شخص في أبريل على أساس سنوي ليصل إلى 4.2 مليون شخص.

وأظهرت البيانات الرسمية أيضًا أن البطالة غير الزراعية زادت 3.6 نقطة مئوية لتصل إلى 15% خلال نفس الفترة.

وكان معدل بطالة الشباب بمن فيهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، بلغ 23.2% بزيادة 6.3 نقطة مئوية على أساس سنوي في مايو.

وقال تركستات إن معدل البطالة في الفئة العمرية 15-64 ارتفع أيضًا 3.5 نقطة مئوية ليصل إلى 13.3% في نفس الفترة.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور انخفض إلى 71.8% والإناث 34.5% مع زيادة سنوية قدرها 0.5 بالمئة.