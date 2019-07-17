صادرات المجوهرات التركية ترتفع 9.52 % في يونيو الماضي

ارتفعت صادرات تركيا من المجوهرات، بنسبة 9.52 بالمائة، خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 2018.

جاء ذلك حسب معطيات صادرة الأربعاء، عن اتحاد مصدري المجوهرات في البلاد.

وذكرت المعطيات أن صادرات يونيو الماضي، بلغت 216 مليونا و760 ألفا و374 دولارا، بينما بلغت خلال النصف الأول من 2019، مليارا و652 مليون دولار.

وحل الاتحاد الأوروبي على لائحة المستوردين للمجوهرات التركية، في الشهر المذكور بـ 97.6 مليون دولار، وجاءت ثانيا دول أوروبية من خارج الاتحاد بـ 41.7 مليون دولار.

وفي حين استوردت دول الشرق الأوسط، 31.8 مليون دولار، جاءت دول آسيا تاليا بـ 18.8 مليون دولار، ومنطقة شمال إفريقيا بـ 41.7 مليون دولار.

أما على مستوى صادرات الدول، فجاءت بريطانيا أولا بـ 67.5 مليون دولار، تلتها سويسرا بـ 31.9 مليون دولار، وهونغ كونغ بـ 14.2 مليون دولار.