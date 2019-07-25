البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 19.75 في المئة

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 24 إلى 19.75 في المئة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

جاء ذلك عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية في المركزي التركي، الخميس، برئاسة رئيس البنك مراد أويصال.

وقال البنك في بيان إن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة 425 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، ليصل إلى 19.75 من 24 في المئة.

وأشار إلى أن البيانات المعلنة في الفترة الأخيرة بتركيا تظهر وجود تعاف معتدل في النشاط الاقتصادي.

وأكّد على دعم تطورات الطلب المحلي، وآثار التشديد النقدي لتراجع معدل التضخم في البلاد.

ووفقًا للبيان، فإن البنك المركزي التركي سيواصل استخدام جميع الأدوات المتوفرة لديه من أجل تحقيق استقرار الأسعار، والاستقرار المالي.

كما توقع المركزي التركي، استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري.