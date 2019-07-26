25.7 مليار دولار.. حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا في 2018

قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، الجمعة، إن حجم التبادل التجاري بين بلادها وروسيا وصل 25.7 مليار دولار العام الماضي.

جاء ذلك في كلمة ألقتها بكجان، في الاجتماع الـ 16 للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وروسيا، بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وترأس الاجتماع إلى جانب بكجان، وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

وأكدت بكجان في كلمتها، على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 33.3 مليار دولار في المرحلة الأولى، وهو حجم التبادل التجاري بين أنقرة وموسكو في 2012.

وأضافت أن تركيا وروسيا، وضمن الأطر التي وضعها رئيسا البلدين، تهدفان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار سنويا.

وأوضحت أن روسيا تستورد الأدوات الكهربائية والمنزلية والمجمدات ومواد البناء والأثاث المنزلي والملابس الجاهزة والأدوية، مؤكدة أن تركيا تصدر أجود أنواع هذه المواد وبأسعار منافسة.

ودعت الوزير التركية المستثمرين الروس إلى الاستثمار في بلادها قائلة "لا تذهبوا بعيدا، الجودة والسعر المناسب موجودان في تركيا".

بدوره قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل 10 مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأكد أن روسيا وتركيا لديهما قدرات تجارية أكبر لرفع التبادل التجاري البيني، منوها بالعلاقات الجيدة بين البلدين.

وأوضح أن بلاده تعمل على حل المشاكل التي تواجه رجال الأعمال في كلا البلدين، وتعزيز الثقة المتبادلة.

ولفت إلى أن الرئيسين فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، يساهمان في تعزيز العلاقات المشتركة.