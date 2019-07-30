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وزير الخزانة التركي: مزيد من خفض الفائدة قريباً والاقتصاد سيمر بمرحلة أكثر إيجابية

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 30.07.2019 13:45
آخر تحديث في 30.07.2019 14:33
وزير الخزانة التركي: مزيد من خفض الفائدة قريباً والاقتصاد سيمر بمرحلة أكثر إيجابية

تعهد وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، بأن يشهد العام القادم قطف ثمار السياسات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في هذه الأيام.

وقال ألبيرق، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد البلاد مقبل على مرحلة أكثر إيجابية في النصف الثاني من العام الحالي.

وأكد أن العالم الحالي سينتهي بمستويات تضخم أدنى من تلك المستهدفة في البرنامج الاقتصادي الجديد، أي دون 15.9%.

وحول قرار البنك المركزي التركي خفض معدلات الفائدة، رأى الوزير التركي أن هذا القرار سيكون له أثره في قطاع القروض، مشيراً إلى أنه "سنشهد في الأيام القادمة اتجاهاً مستمراً في خفض معدلات الفائدة".

وشدد الوزير ألبيرق على أنه "سيكون العام المقبل عاماً ناجحاً وجيداً، حيث سنقطف خلاله ثمرات ما نعيشه في هذه الأيام" في ظل البرنامج الاقتصادي الجديد الذي تطبقه الحكومة بإشراف الوزير.

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