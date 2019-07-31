تركيا.. انخفاض عجز التجارة الخارجية 42.5% خلال يونيو الماضي

تراجع عجز التجارة الخارجية التركي بنسبة 42.5 بالمئة على أساس سنوي، خلال يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء في معطيات مشتركة لمعهد الإحصاء ووزارة التجارة التركيتين، أن عجز التجارة الخارجية انخفض إلى 3.177 مليارات دولار.

وتراجعت الصادرات التركية، الشهر الماضي، بنسبة 14.3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلى 11.082 مليار دولار.

وانخفضت الواردات التركية خلال يونيو، بنسبة 22.7 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من 2018، إلى 14.259 مليار دولار.

وارتفع حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول 2019 بنسبة 1.9 بالمئة، إلى 83.716 مليار دولار، على أساس سنوي.