ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة على واردات المنتجات الصينية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، أن بلاده ستبدأ اعتبارًا من الأول من سبتمبر / أيلول المقبل، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على بضائع مستوردة من الصين وتبلغ قيمتها 300 مليار دولار.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر تويتر، مساء الخميس، وذلك غداة انتهاء جولة المحادثات بين بلاده وبكين وإعلان استئناف محادثاتهما التجارية في سبتمبر القادم.

وقال ترامب: "عاد للتو ممثلونا من الصين حيث أجروا محادثات بنّاءة تتعلق بصفقة تجارية مستقبلية".

وأعلن أن المحادثات ستستمر بين البلدين، وأنه مع استئناف المحادثات المقبلة مع الصين ستبدأ الولايات المتحدة، اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على البضائع المتبقية القادمة من الصين وتبلغ قيمتها 300 مليار دولار.

ولفت أن تلك الرسوم غير تلك التي فرضتها واشنطن سابقًا على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، وتبلغ نسبتها 25%.

وعقدت واشنطن وبكين الدورة الـ12 من المحادثات في شانغهاي بالصين على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، حسب وكالة أنباء الصين "شينخوا".

ودخل البلدان، في حرب تجارية منذ أكثر من عام، ما أبقى بشكوك من عدم اليقين في الأسواق المالية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

وفرضت الولايات المتحدة، على مراحل، رسومًا على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويًا.