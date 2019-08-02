الصادرات التركية تحطم رقماً قياسياً جديداً في يوليو

زادت الصادرات التركية في شهر تموز/ يوليو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 8.32%، وبلغت 15 مليار و958 مليون دولار.

وأعلنت وزيرة التجارة روهصار بكجان، معطيات التجارة الخارجية، الجمعة، خلال اجتماع مع مصدري منطقة إيجة، في ولاية إزمير غربي تركيا.

وأوضحت بكجان أن واردات تركيا انخفضت بنسبة 7.98 % في تموز/ يوليو، وبلغت 19 مليار و288 مليون دولار.

وقالت إن صادرات الشهر المنصرم حطمت رقما قياسيا جديدا، في تاريخ الجمهورية.

وأعربت عن أملها في استمرار الاقتصاد التركي في تحطيم أرقام قياسية جديدة، في مجال الصادرات.

وبينت أن القيمة الإجمالية للصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغت 104.2 مليار دولار.

وأوضحت أن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 8.59 %، وبلغت 7 مليارات و826 مليون دولار، خلال تموز/ يوليو.

ولفتت الوزيرة إلى أن حصة الاتحاد الأوروبي من الصادرات التركية، تبلغ 49%.