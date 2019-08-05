وزيرة التجارة التركية تكشف عن زيارة نظيرها الأمريكي إلى تركيا سبتمبر المقبل

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إنها أجرت اتصالًا هاتفًيا مثمرًا مع نظيرها الأمريكي ويلبور روس، واتفقت معه على أن يجري زيارة لتركيا في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأوضحت بكجان في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أنها اتفقت مع روس على إجراء الأخير برفقة وفد زيارة رسمية إلى تركيا خلال النصف الثاني من سبتمبر المقبل.

وأضافت: "أجريت مكالمة هاتفية مثمرة مع نظيري الأمريكي، وسنعقد سلسلة اجتماعات بمشاركة ممثلين عن القطاعات في البلدين، وسنعمل بالتفصيل على أساس القطاعات".

وأردفت: "سيلتقي رجال الأعمال الأتراك والأمريكيون في إطار الزيارة، التي تعتبر مؤشرًا ملموسًا على جهود زيادة حجم التجارة الذي نركز عليه منذ زمن طويل".