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أسعار النفط تهبط عالمياً رغم توترات التجارة والإمدادات

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 07.08.2019 14:20
آخر تحديث في 07.08.2019 14:25
أسعار النفط تهبط عالمياً رغم توترات التجارة والإمدادات

تراجعت عقود خام برنت دون 60 دولارا للبرميل، رغم توترات التجارة العالمية بين الولايات المتحدة والصين، وأخرى متعلقة بتخوفات إمدادات الخام عبر مضيق هرمز.

وما زالت الأسواق العالمية متأثرة بتجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، الخميس، فرض رسوم جمركية على سلع صينية، اعتبارا من الشهر المقبل.

بينما كتب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، على موقع "تويتر" الثلاثاء، أن لقاءً جمعه مع نظيره الأمريكي ريك بيري، في واشنطن، أبديا خلاله قلقهما من تهديدات إمدادات الخام عبر مضيق هرمز.

وبحلول الساعة (06:10 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 0.05 بالمئة أو 3 سنتات، إلى 58.90 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.04 بالمئة أو سنتين اثنين إلى 53.61 دولارا للبرميل.

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