الليرة التركية تواصل ارتفاعها وتلامس أعلى مستوى لها في 5 أشهر

واصلت الليرة التركية ارتفاعها أمام الدولار الأمريكي، لتبلغ أعلى مستوى لها في 5 أشهر، حيث تجاوزت صباح اليوم الأربعاء مستوى 5.50 مقابل الدولار.

وبلغ سعر الليرة التركية مقابل الدولار في ساعات الصباح مستوى 5.48، قبل أن يعود إلى التداول عند حدود 5.50.

ويستند تحسن سعر صرف الليرة إلى عوامل عديدة، على رأسها مواصلة معدلات التضخم مسارها الهابط، حيث أظهرت أرقام التضخم الخاصة بشهر تموز/ يوليو الماضي ارتفاعاً أقل من المتوقع.

وجاء التضخم الشهري عند 1.36% بدلاً من نسبة 1.60% المتوقعة، في حين أن الرقم السنوي كان عند 16.65% بدلاً من 16.90% المتوقعة.

وأجرى البنك التركي المركزي في نهاية تموز الماضي تعديلاً على سياسة الفائدة، وقام بخفض معدلاتها للمرة الأولى منذ أعوام.

وقررت لجنة السياسات المالية في البنك المركزي خفض معدل الفائدة من 24 إلى 19.75 في المئة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، وهو المعدل الرئيسي للفائدة في البلاد.

وقال البنك في بيان تعليقاً على قراره إن البيانات المعلنة في الفترة الأخيرة بتركيا تظهر وجود تعاف معتدل في النشاط الاقتصادي، متوقعاً استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري.