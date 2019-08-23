ترامب يحث الشركات الأمريكية على إغلاق عملياتها في الصين

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، شركات بلاده التي لديها مصالح في الصين للبحث عن بدائل ردًا على رسوم بكين الجمركية الأخيرة.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، مساء الجمعة، بعد ساعات من إعلان الصين عزمها فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

كما حث ترامب، في تغريداته الشركات الأمريكية على العودة إلى بلادهم والتصنيع فيها.

وتوعد بالرد على الرسوم الصينية في وقت لاحق الجمعة.

وفي وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، هدد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 % على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، قبل تأجيل القرار إلى منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويا.

ومرارا جددت الصين تهديدها بتطبيق "إجراءات مضادة" في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، في حال مضت واشنطن في سياساتها التجارية.

وخلال مايو/أيار الماضي، قررت الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية من 10 % إلى 25 % على بضائع صينية بأكثر من 200 مليار دولار؛ ما دفع بكين للرد بفرض رسوم على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارا من مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وقررت الصين استئناف فرض رسوم إضافية بنسبة 25 5 أو 5 % على السيارات وقطع غيار السيارات الأمريكية الصنع ابتداء من منتصف ديسمبر المقبل.