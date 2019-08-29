صادرات تركيا ترتفع بنحو 7.9% في يوليو المنصرم

حققت الصادرات التركية في يوليو/ تموز الفائت، ارتفاعا بنسبة 7.9 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018.

جاء ذلك في إحصائيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة المتعلقة بالتجارة الخارجية للفترة ما بين يناير/ كانون الثاني- يوليو/ تموز من العام الحالي.

وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات التركية في يوليو الفائت، بنسبة 7.9 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018، محققة 15 مليار و160 مليون دولار.

من جهة أخرى، أظهرت البيانات تراجع الواردات التركية خلال الفترة المذكورة بنسبة 8.5 في المئة، مسجلة 18 مليار و351 مليون دولار.

وأشارت أن عجز التجارة الخارجية في يوليو تراجع 46.9 في المائة، بمقدار 3 مليار و192 مليون دولار.

وارتفعت نسبة الصادرات إلى الواردات، في الفترة المذكورة 82.6 في المئة، في حين بلغت العام الماضي 70 في المائة.

وذكرت البيانات أن الصادرات التركية خلال الفترة ما بين يناير-يوليو من العام الحالي ارتفعت بنسبة 2.7 بالمائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، محققة 98 مليار و852 مليون دولار.

في حين تراجعت الواردات خلال نفس الفترة 18.3 في المائة حيث بلغت 116 مليار و918 مليون دولار.

وأشارت أن عجز التجارة الخارجية في الفترة المذكورة تراجع بنسبة 61.4 في المائة وبلغ 18 مليار و67 مليون دولار.