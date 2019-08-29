وزيرة التجارة التركية تعلن خطة التصدير الرئيسية حتى 2023

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أن خطة التصدير الرئيسية في بلادها للفترة ما بين 2019-2023، تركزت على 17 دولة مستهدفة.

جاء ذلك في تصريح لها، الخميس، في مدينة إسطنبول حول خطة التصدير الرئيسية للبلاد، والتي تأتي ضمن إطار خطة التنمية الـ11 المعتمدة من جانب البرلمان التركي في يوليو/حزيران المنصرم.

وأضافت الوزيرة التركية أن البلدان الـ17 المستهدفة في خطة التصدير هي الولايات المتحدة، البرازيل، الصين، إثيوبيا، المغرب، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، الهند، العراق، بريطانيا، اليابان، كينيا، ماليزيا، المكسيك، أوزبكستان، روسيا، شيلي.

وأشارت بكجان إلى أنهم اختاروا 5 قطاعات مستهدفة في خطة التصدير وهي قطاع الآلات والسيارات والأجهزة الإلكترونية الكهربائية والصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية.

وذكرت الوزيرة أن النمو المستقر لخطة التنمية الـ11 يستند إلى الصادرات التي من المستهدف بلوغها قيمة 226.6 مليار دولار.

وأكدت الوزيرة أنهم يهدفون ضمن نطاق الخطة إلى تحقيق نهج تصدير مستدام.

وأشارت أن اختيار الدول الـ17 جاء مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الدول تحصل على 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و43.7 في المائة من إجمالي الواردات العالمية، و25.2 في المئة من صادرات تركيا.

ولفتت أن بلادها تستهدف رفع صادراتها من المنتجات التكنولوجية العالية من 3.5 إلى 5 في المئة.