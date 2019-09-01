قرارات واشنطن وبكين بفرض الرسوم الجمركية تدخل حيز التنفيذ اليوم

بدأت كل من الولايات المتحدة والصين، الأحد، تنفيذ قرار يقضي بفرض رسوم جمركية على بضائع من البلدين، مع تصاعد حدة التوترات التجارية بينهما.

وبدأت واشنطن اعتبارا من اليوم، تفعيل رسوم بنسبة 15 % على واردات بقيمة 112 مليار دولار.

وذكرت وكالة بلومبيرغ في وقت سابق اليوم، أنه لا تتوافر أية بوادر تشير إلى إمكانية تراجع واشنطن عن قرارها، خلال الأيام المقبلة.

في المقابل، دخل قرار صيني اليوم حيز التنفيذ، لفرض رسوم وجمارك بنسبة 5 و10 % إضافية، على سلع أمريكية المنشأ بقيمة 75 مليار دولار.

ومن ضمن الرسوم، نسبة 5% على واردات الخام الأمريكي القادم إلى الصين، الأمر الذي سيدفع نحو تراجع حدة منافسته للخام القادم من أسواق أخرى.

والصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بمتوسط 10 ملايين برميل يوميا، وثاني أكبر مستهلك له بعد الولايات المتحدة بـ 12.5 مليون برميل يوميا.

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تتراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويا.

ومرارا، جددت الصين تهديدها بتطبيق "إجراءات مضادة" في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، في حال مضت واشنطن في سياساتها التجارية.