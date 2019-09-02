الاقتصاد التركي ينكمش في الربع الثاني بأبطأ من المتوقع والليرة تتحسن

انكمش الاقتصاد التركي في الربع الثاني من العام الجاري، ولكن بوتيرة أبطأ من المتوقع، بحسب البيانات التي أعلنتها مؤسسة الإحصاءات التركية (توركستات) اليوم الاثنين.

وأظهرت البيانات الجديدة أن إجمالي الناتج المحلي تقلص بنسبة 1.5% في الربع الثاني من العام، الممتد بين نيسان وحزيران، على أساس سنوي.

وتأتي هذه النسبة دون التوقعات. فقد كان 14 خبير اقتصادي، استطلعت رأيهم وكالة الأناضول الأسبوع الماضي، توقعوا انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 1.8%، فيما خلص استطلاع آخر لوكالة رويترز أجرته مع 18 خبيراً إلى أن الانكماش سيصل إلى 2%.

ووفقاً للأسعار الجارية، فقد حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 15% في الربع الثاني من العام الحالي، محققاً 1024 تريليون ليرة تركية، أو ما يعادل 176 مليار دولار، كما نما الاقتصاد بنسبة 2% على أساس ربع سنوي.

وبعيد الإعلان عن الأرقام الاقتصادية الجديدة، حققت الليرة التركية بعض المكاسب الفورية، حيث قفز سعرها مقابل الدولار من 5.83 عند الافتتاح إلى 5.79.

كما أظهرت المعطيات الجديدة ارتفاع حجم الصادرة في الربع الثاني من العام بنسبة 8.1%، فيما انخفضت الواردات بقيمة 16.9%.