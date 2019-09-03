منتدى الأعمال التركي البريطاني يعقد اجتماع العاشر في إسطنبول

تشهد مدينة إسطنبول، غدا الأربعاء، منتدى الأعمال التركي البريطاني العاشر الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة التركية البريطانية (TBCCI).

ويقام المنتدى برعاية إعلامية من وكالة الأناضول وبمساهمة من مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية.

وسيناقش المشاركون في المنتدى جملة من المواضيع المطروحة على أجندة عالم الأعمال في كلا البلدين، والفرص التجارية والمشاريع المشتركة.

وسيحضر المنتدى وزيرة التجارة روهصار بكجان ورئيس غرفة التجارة والصناعة التركية البريطانية ألدرمان إيميم، والسفير البريطاني في أنقرة السير دومينيك شيلكوت، ورئيس مكتب الاستثمارات في الرئاسة التركية أردا أرموت.

كما ستنظّم ندوات متنوعة على هامش المنتدى، لمناقشة الفرص التجارية والاستثمارية، من قِبل خبراء اقتصاديين أتراك وبريطانيين.

وسيتيح المنتدى فرصة عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي عالم الأعمال في كلا البلدين.