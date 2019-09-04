ارتفاع قيمة الصادرات التركية بنسبة 2.9% منذ مطلع العام

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، الأربعاء، إن قيمة صادرات بلادها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغت 117.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 2.9 بالمئة.

وأوضحت بكجان في تصريح صحفي، أن قيمة صادرات تركيا خلال هذه الفترة ارتفعت بنسبة 2.9 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت بكجان أن قيمة الصادرات التركية في أغسطس/آب الفائت، وصلت إلى 13 مليار و150 مليون دولار، بزيادة 1.69 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من 2018.

وأشارت إلى انخفاض واردات البلاد خلال أغسطس بنسبة 0.27 في المئة، وبلغت قيمتها 15 مليار و526 مليون دولار.

ولفتت إلى أن عجز التجارة الخارجية لتركيا انخفض خلال أغسطس بنسبة 9.88 في المئة، وبلغ مليارين و376 مليون دولار.

وأضافت أن الفجوة الحاصلة بين صادرات وواردات البلاد، تضاءلت إلى حدود 14.4 بالمئة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.