بريطانيا تؤكد ازدياد فرص التعاون مع تركيا بعد "بريكست"

أكد السفير البريطاني في أنقرة دومينيك شيلكوت، أن فرص التعاون بين بلاده وتركيا ستشهد ازديادا مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(بريكست).

جاء ذلك في كلمة له بمنتدى الأعمال التركي البريطاني العاشر، الذي انطلق في اسطنبول الأربعاء، بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة التركية البريطانية (TBCCI).

وقال شيلكوت "إن القيادة السياسية تولي أهمية لتعزيز العلاقات الثنائية مع تركيا، وإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيزيد من فرص التعاون بين البلدين".

وأضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعل من الاقتصاد البريطاني أكثر قوة، وسيجعل من علاقات بريطانيا مع الدول الأخرى أكثر جدية.

ويناقش المشاركون في المنتدى، جملة من المواضيع المطروحة على أجندة عالم الأعمال في كلا البلدين، والفرص التجارية والمشاريع المشتركة.

وحضر المنتدى وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، ورئيس مكتب الاستثمارات في الرئاسة التركية أردا أرموت.

كما تنظّم ندوات متنوعة على هامش المنتدى، لمناقشة الفرص التجارية والاستثمارية، من قِبل خبراء اقتصاديين أتراك وبريطانيين.

ويتيح المنتدى فرصة عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي عالم الأعمال في كلا البلدين، لمناقشة الفرص التجارية والاستثمارية، من قِبل خبراء اقتصاديين أتراك وبريطانيين.