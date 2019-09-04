روسيا تبرم أول صفقة تصدير مع تركيا بعملتها المحلية

أعلنت شركة الحبوب المتحدة الروسية، عزمها تصدير حبوب إلى تركيا لأول مرة عبر التعامل، بعملتها المحلية (الروبل).

وأفاد بيان صادر عن الشركة الروسية، الأربعاء، أن شركة "غراين أكسبورت" التابعة لها، فازت بمناقصة تصدير 60 ألف طن من الحبوب إلى تركيا.

وأشار إلى أن كمية الحبوب ستصل ميناء مرسين جنوبي تركيا، في الفترة ما بين 10 و 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأورد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع تركيا، سيكون التعامل فيه عبر الروبل الروسي، واختيار العملة الوطنية للدفع سيوفر مرونة اقتصادية، وتقليل المخاطر الناجمة عن أسعار الصرف.

وأعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، مؤخرا، أن بلادها تهدف إلى زيادة التعامل بالعملة المحلية في التجارة مع روسيا.