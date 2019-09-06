وزيرة التجارة التركية: الصين باتت ثالث أكبر شريك تجاري لنا في العالم

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن الصين باتت ثالث أكبر شريك تجاري لنا بعد ألمانيا وروسيا، وحجم التجارة معها بلغ العام الماضي 23,6 مليار دولار أمريكي.

جاء ذلك في كلمة لها بمنتدى العمل التركي- الصيني على هامش فعاليات معرض إزمير العالمي بنسخته الـ 88، مشيرة إلى أن وفدي البلدين عقدا اجتماعًا مثمرًا للغاية.

وأشارت إلى أن التعاون بين تركيا الاقتصادي الأكثر ديناميكية في أوروبا والقوة العالمية الصين من شأنه أن يسهم في اقتصادات الشرق الأوسط والبلقان وأوروبا.

ولفتت إلى أن الصين شاركت في المعرض عبر 150 شخصا من 61 شركة ومن 9 محافظات مختلفة، وأكد أن تلك الشركات أجرت محادثات مثمرة على مدار يومين بهدف زيارة الاستثمار المتبادل وتطوير التجارة.

وأضاف:" حجم التجارة الذي كان قد بلغ عام 2001 مع الصين 1,1 مليار دولار وصل إلى 23,6 مليارات دولار العام الماضي، فالصين باتت أكبر شريك تجاري لنا بعد ألمانيا وروسيا".

وذكرت أن تركيا تضم 61 شركة استثمارية صينية، وأن مجموع استثماراتها تبلغ نحو مليار و560 مليون دولار.

بدوره، أوضح نائب وزير التجارة الصيني لي تشينغ غانغ، أنهم اتفقوا على تطوير علاقات تجارية واقتصادية أكثر توازنا، مؤكدًا أن التعاون بخصوص الاستثمار اكتسب زخمًا هامًا للغاية.

ولفت إلى وجود إمكانات هامة بقطاع السياحة، مشيرًا إلى أنهم أعلنوا 2018 عام تركيا في الصين وسافر 400 ألف سائح صيني إلى تركيا.