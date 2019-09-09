أردوغان: افتتاح مركز إسطنبول المالي مطلع 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن افتتاح مشروع مركز إسطنبول المالي سيكون على أبعد تقدير مطلع 2022 بدعم وجهود المؤسسات ذات الصلة.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر بعنوان "الآفاق الجديدة في التمويل البديل" الذي نظمته جامعة مرمرة بالتعاون مع مكتب التمويل في الرئاسة التركية.

وأضاف أردوغان أن بلاده كما أصبحت صاحبة كلمة في المنطقة والعالم في المجال السياسي، فإنها تهدف لأن تكون كذلك في المجال المالي والاقتصادي.

وأشار إلى أن بلاده تأخرت في تحقيق هذا الهدف إلا أنهم يعتزمون جعل إسطنبول أحد المراكز المالية المهمة في العالم.

وأكد الرئيس التركي أن مركز إسطنبول المالي سيصبح علامة تجارية هامة في وقت قصير في المنطقة والعالم وخاصة في مجال التمويل الإسلامي.

وذكر أردوغان أن حصة مؤسسات التمويل التشاركي (الإسلامي) في إجمالي الأصول بالقطاع المصرفي تبلغ 5 في المئة، مؤكدا أنه يجب رفع هذه النسبة إلى 15 في المئة مع حلول عام 2025.

وقال أردوغان "التمويل التشاركي يجب ألا يتعامل وفقا لأسعار الفائدة كما هي في النظام المصرفي، وفي حال قيامها بذلك فستكون عملية احتيال، ولن نسمح بذلك".

وتختص مراكز المال بفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية المحتملة في السوق المتواجدة بها، وتقدم تسهيلات الحصول على تراخيص والبدء بضخ الاستثمارات والمعلومات بشأن القطاعات الاستثمارية، وتحمي الاستثمارات برزمة قوانين ناظمة.