وزير أمريكي: نأمل الوصول إلى 100 مليار دولار في التجارة مع تركيا بطريقة متوازنة

أعرب وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، عن أمله في يصل حجم التبادل التجاري بين بلاده وتركيا إلى 100 مليار دولار، بطريقة تحقق التوازن.

تصريح روس هذا، جاء في مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته التركية روهصار بكجان في العاصمة التركية أنقرة التي يجري إليها زيارة رسمية.

وقال روس في هذا الشأن: "نأمل في أن تصل قيمة صادرات الولايات المتحدة إلى تركيا 50 مليار دولار، وكذلك الصادرات التركية، بشكل يحقق التوازن في التبادلات التجارية القائمة بين البلدين".

وأوضح روس أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين، بعيد عن الهدف المتمثل بـ 100 مليار دولار أمريكي.

وعن فعالياته في تركيا، صرّح روس أنه التقى مع ممثلي 43 شركة أمريكية عاملة في تركيا، إضافة إلى 52 شركة تركية ترغب في تقييم فرص الاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع قائلا: "أمضيت معظم أوقاتي في تركيا مع الوزيرة بكجان، والتقيت أيضا بوزير المالية والصحة وسأعقد لقاءات مع وزراء آخرين".

وأكد أن الطرفين سيركزان خلال الفترة القادمة على الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، مشيرا أن هذه الخطوات سيصادق عليها من قِبل زعيمي البلدين ومن ثم سيتم إعلانها خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر/ أيلول الجاري في نيويورك.