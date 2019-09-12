"المركزي التركي" يخفض أسعار الفائدة

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 19.75 إلى 16.50 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

جاء ذلك، عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية في المركزي التركي، الخميس، برئاسة محافظة البنك مراد أويصال.

وقال البنك في بيان، إن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة 325 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، ليصل إلى 16.50 من 19.74 بالمئة.

وأشار إلى أن البيانات المعلنة في الفترة الأخيرة في السوق التركية، تظهر استمرار التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي.

وأكد على استمرار مساهمة صافي الصادرات في النمو، خلال النصف الأول من العام الجاري.

ولفت إلى حفاظ الاستثمارات على مسارها الضعيف، وزيادة الاستهلاك الخاص لمساهمته بشكل تدريجي.

كما أشار إلى استمرار المنحى التصاعدي في صادرات السلع والخدمات، بفعل التطورات في القدرة التنافسية، على الرغم من الضعف في مؤشرات النمو العالمي.

وزاد: "المسار القوي في قطاع السياحة بشكل خاص، يدعم النشاط الاقتصادي من خلال القطاعات المباشرة والمتصلة".

وتوقع استمرار مساهمة صافي الصادرات في النمو، واستمرار التعافي التدريجي في الاقتصاد مع المنحى النزولي في التضخم والتحسن في الأوضاع المالية.

كما توقع المركزي التركي استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري.