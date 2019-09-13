تركيا تحقق فائضاً جديداً في الميزان التجاري على أساس سنوي

حقق الحساب الجاري في تركيا فائضاً بقيمة 1.2 مليار دولار في يوليو/ تموز الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة.

ويعد هذا كسراً للرقم القياسي المسجل في نفس الشهر من العام الماضي على أساس سنوي، حيث سجل عجز في الميزان التجاري بقيمة 6.17. مليار دولار.

وأوضح المركزي التركي أن الفائض في الميزان التجاري المستمر على مدى 12 شهراً بلغ 4.4 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى أن السبب في هذا التطور يعود إلى عدة أمور من أبرزها، انخفاض العجز في التجارة الخارجية في جدول ميزان المدفوعات بمقدار 2 مليار و421 مليون دولار، وتسجيله 2 مليار و524 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا، في استطلاع رأي أجرته وكالة الأناضول، أن يحقق الاقتصاد التركي فائصاً في الحساب الجاري بقيمة 1.! مليار دولار في يوليو/ تموز.