الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، في خطوة هي الثانية من نوعها خلال عام 2019 الجاري.

وبموجب الخفض، بحسب بيان للفيدرالي اليوم الأربعاء، فقد بات سعر الفائدة لمدة ليلة واحدة يراوح ما بين 1,75 و 2%.

كما رفع البنك المركزي الأمريكي توقّعاته للنمو هذا العام بنسبة 0,1 نقطة مئوية لتصبح 2,2% مقابل 2,1% سابقاً.

وبالنظر إلى تطوّر الأسعار في المستقبل، يشير متوسط توقّعات أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى أنّ البنك المركزي لا يعتزم في الوقت الراهن المضي قدماً في خفض أسعار الفائدة، لا في نهاية العام الجاري ولا في العام المقبل، في حين يتوقع نمواً بنسبة 2% في العام المقبل ونسبة تضخم قريبة من المستوى المستهدف عند1,9%.ir="LTR">