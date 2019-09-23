تركيا تعلن أنها ستدعم شركاتها المتأثّرة بانهيار "توماس كوك"

أعلنت وزارة السياحية التركية، اليوم الاثنين، أن السلطات ستقدم الدعم للشركات الصغيرة التي تأثّرت بانهيار مجموعة السياحة والسفر البريطانية العملاقة "توماس كوك".

وأفادت وزارة السياحة، عبر تويتر، أن "وزارتي السياحة والمالية تعملان على طرح حزمة دعم ائتماني في أقرب وقت ممكن لمساعدة الشركات التي تأثّرت بإفلاس "توماس كوك."

وتعد مدينة أنطاليا التركية بين أبرز وجهات "توماس كوك"، إلى جانب بودروم ودالامان.

وقالت الوزارة التركية إن 21033 من زبائن الشركة المنهارة موجودون حالياً في البلاد.

من جهته، قال رئيس اتحاد الفندقيين في تركيا، لوكالة رويترز، إن انهيار شركة السياحة البريطانية توماس كوك يعني أن تركيا قد تشهد فقدان ما بين 600 و700 ألف سائح سنويا.

وأضاف أن الشركة مدينة بما بين 100 و200 ألف جنيه إسترليني لبعض الفنادق الصغيرة، والتي قد تعاني نتيجة الانهيار.