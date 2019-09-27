تركيا تعدل عدد السياح المستهدف لعام 2023 ليبلغ 75 مليوناً

أعلن وزير السياحة التركي محمد نوري أرصوي، الجمعة، استراتيجية تركيا السياحية لعام 2023، مؤكدًا تعديل العدد المستهدف للزوار من 50 مليون إلى 75 مليون.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير التركي في مدينة إسطنبول، بمشاركة ممثلي المؤسسات المعنية بالقطاع السياحي في عموم تركيا.

وأوضح أرصوي أنهم عقدوا الاجتماع في يوم السياحة العالمي، وأن المشروع المهم الذي قاموا بطرحه شارك فيه فريق متخصص في القطاع، ويتضمن سياسات دقيقة جدًا.

وتابع الوزير التركي: "يعتبر قطاع السياحة من أسرع القطاعات نمواً في العالم، ويشهد عدد الزوار نموًا يفوق توقعات منظمة السياحة العالمية".

وأضاف: "قمنا بتعديل الأهداف نحو الأعلى بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي الجديد، وحددنا هدفنا في عدد السياح بـ75 مليون".

وشدّد على أن تركيا حلّت وفق بيانات منظمة السياحة العالمية في المرتبة الـ6 من حيث عدد السياح، والـ14 من حيث العائدات في هذا القطاع.

وفيما يتعلق بخيارات تركيا لسد الفراغ الناجم عن انهيار مجموعة "توماس كوك" العالمية، أكّد أرصوي عدم قلق وزارته إزاء هذا الأمر.