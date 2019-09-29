أربيل تستضيف القمة التركية-العراقية الثانية للتجارة والاستثمار

شهدت مدينة أربيل العراقية، القمة التركية - العراقية الثانية للتجارة والاستثمار، والتي نظمتها جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك - العراقيين.

وشارك في القنصل العام التركي لدى أربيل هاكان قره تشاي، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد التركي لعالم الأعمال والاستثمار سليمان سونماز، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك - العراقيين نواف قليج، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في أربيل دارا جليل خياط.

وقال سونماز إن القمة تهدف إلى الاستيراد والتصدير والتعاون في مجال الزراعة والصناعة بين البلدين الصديقين، تركيا والعراق.

وأشار إلى وجود إمكانية لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، داعيًا إلى اتخاذ خطوات تسهل هذا الأمر، وخاصة في الجانب العراقي.

بدوره أكّد قليج على أن العراق يعد من أهم الشركاء التجاريين بالنسبة إلى تركيا، وأن للبلدين روابط ثقافية ودينية.

ولفت إلى الهدف الذي أعلنه في وقت سابق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لرفع حجم التجارة بين البلدين إلى 20 مليار دولار.

وقال إنهم يعتزمون تنظيم القمة الثالثة في تركيا خلال الشهور القادمة.