ألبيرق: مكافحة التضخم على سلم أولوياتنا في خطتنا الاقتصادية الجديدة

قال وزير المالية والخزانة التركي، براءت ألبيرق، إن مكافحة التضخم ستكون مجددا في مقدمة أولويات الخطة الاقتصادية الجديدة، لتحقيق الأهداف المخطط لها في البلاد.

وأكد الوزير التركي في تغريدة على حسابه "تويتر"، الإثنين، أنهم أنهوا العام الأول من الخطة الاقتصادية الجديدة لبلاده على المدى المتوسط، المرتكزة على 3 قواعد رئيسية، هي "التوازن والانضباط والتغيير".

وأضاف أن أنهم حققوا نجاحًا أكثر من المتوقع في معظم المجالات، خاصة في مكافحة التضخم وعجز الحساب الجاري.

وأشار أنهم بدأوا اليوم بالعام الثاني في الخطة الاقتصادية. مؤكدا أن الوصول للأهداف المخطط لها يتطلب خفض نسب التضخم إلى ما دون 5 بالمئة.

وأوضح أن نجاحهم في مرحلة التوازن سيدخلهم في مرحلة تحقيق النمو المستدام بنسبة 5 في المائة سنويا بدءا من العام 2020، مؤكدا أن تحقيق هذه النسبة سيتم من خلال إعطاء أولوية للتصدير والإنتاج ذو القمية المضافة.