المركزي التركي يعلن فتح الباب لتداول الذهب في سوق "الفوركس"

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، فتح الباب لبيع وشراء الذهب في سوق تداول العملات الأجنبية (الفوركس).

وقال المركزي التركي، في بيان، إن القرار يهدف إلى زيادة كفاءة البنوك في إدارة السيولة النقدية.

وأضاف: "ستنفذ عمليات البيع والشراء بطريقة تحديد السعر مع البنوك المخولة في سوق الأوراق النقدية والعملات الأجنبية في إطار السقوف المحددة سلفاً".

وبحسب البيان، فإن "العمليات التي ستنفذ في السوق المذكورة نيابة عن البنك المركزي ستبدأ يوم الأربعاء".

وقال البنك المركزي التركي إن التفاصيل المتعلقة بهذه العمليات سيتم الإعلام عنها يومياً عبر وكالات بيع المعلومات.