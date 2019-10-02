15 مليار دولار.. قيمة الصادرات التركية خلال سبتمبر الماضي

تجاوزت قيمة صادرات تركيا من المنتجات والسلع 15 مليار دولار أمريكي خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، ذكرت خلاله أن قيمة صادرات تركيا الشهر الماضي، بلغت 15 مليارا و220 مليون دولار.

وأضافت بكجان أن صادرات سبتمبر شهدت زيادة بنسبة 15.7 بالمئة، على أساس شهري، مقارنة مع أغسطس/ آب الماضي.

وذكرت أن قيمة صادرات تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 132 مليارا و505 مليون دولار، بزيادة 2.56 بالمئة، على أساس سنوي.

وصرحت بكجان، أن واردات تركيا خلال سبتمبر الماضي، بلغت 16 مليار و961 مليون دولار، بزيادة 0.15 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت أن العجز التجاري الخارجي، خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الحالي، تراجع بنسبة 59,2 بالمئة إلى 21,4 مليار دولار، بعد أن كان 52.5 مليار دولار في سبتمبر 2018.